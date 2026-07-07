Officiellt: Hrgota klar för St. Pauli

Branimir Hrgota har lämnat Greuter Fürth.

Nu har svensken presenterats av St. Pauli.

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Efter att den gångna säsongen tog slut stod det klart att Branimir Hrgota lämnar Greuter Fürth. 33-åringen gjorde 69 mål och 41 assist på 238 tävlingsmatcher för den tyska klubben.

Nu har den svenske forwarden presenterats av St. Pauli.

– Jag har spelat på Millerntor tillräckligt många gånger för att veta att St. Pauli är en speciell klubb. Den sportsliga planen som klubben presenterade gjorde beslutet att flytta till Hamburg enkelt. Nu ser jag fram emot att träffa mina nya lagkamrater och ta mig an en ny utmaning, säger Hrgota på klubbens hemsida.

St. Pauli åkte ur Bundesliga förra säsongen.