Officiellt: Hussein Carneil klar för Halmstads BK

Det har varit på tapeten ett tag.

Nu är det klart.

Hussein Carneil har skrivit på och presenterats för Halmstads BK.

Foto: Bildbyrån

Under vintern stod det klart att Hussein Carneil hade gjort sitt i spanska Atlético Sanluqueño och brutit kontraktet.

Sedan dess har den förre IFK Göteborg-spelaren gjorts aktuell för en återkomst till allsvenskan och bland annat tränat med nykomlingen Örgryte IS samt Halmstads BK.

Nu har han skrivit på för den sistnämnda klubben. I sin officiella kommunikation meddelar HBK att Carneils kontrakt sträcker sig över ”de kommande åren”.

– Det känns riktigt bra att allting är klart och jag ser fram emot att få köra igång ordentligt. Grabbarna i laget har tagit emot mig på ett fantastiskt sätt och det är en väldigt fin, professionell miljö att vara i, säger Carneil i ett uttalande.

Jesper Westerberg, klubbchef i Halmstads BK:

– Hussein är en skicklig och kreativ mittfältare som är duktig på att hitta ytor och slå ut sin motståndare. Det är en spelartyp som kommer att spetsa till konkurrensen ytterligare och ge oss fler offensiva verktyg. Han har verkligen imponerat under hans provspel och vi är väldigt hoppfulla att han kan blomma ut i vår miljö, säger han.

I sin kommunikation meddelar även HBK att Carneil är den sista värvningen som klubben kommer att göra under vintern.