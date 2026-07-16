Officiellt: IFK Göteborg lånar ut Jagne 

Imam Jagne lånas ut till den grekiska klubben Kifisia FC.

Lånet sträcker sig till nästa sommar och en köpoption finns.

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Imam Jagne lånas ut av IFK Göteborg till den grekiska klubben Kifisia FC.

Lånet sträcker sig över nästa sommar och i låneavtalet finns en köpoption.

– Imam är i behov av speltid och vi hoppas att han får det under utlåningsperioden. Det här är en bra möjlighet för honom att fortsätta sin utveckling. Vi kommer att följa honom noga under tiden i Grekland och önskar honom stort lycka till, säger fotbollschef Jesper Jansson via klubbens uttalande.