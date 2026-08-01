Uppgifter: Arsenal säljer till konkurrent – för 90 miljoner

Christian Nørgaard ser ut att lämna Arsenal.

Enligt uppgifter säljs dansken till Everton.

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Christian Nørgaard, 32, anslöt till Arsenal sommaren 2025. Förra säsongen blev det endast sju framträdanden i Premier League när laget vann titeln.

Nu rapporterar The Athletic att dansken är på väg att lämna ”Gunners”. En flytt inom Premier League sägs vara aktuell där Everton väntas bli nästa klubbadress.

Det ska endast återstå detaljer och en läkarundersökning sägs ske nästa vecka. The Athletic uppger att övergångssumman landar på sju miljoner pund, vilket motsvarar 90 miljoner kronor.

Nørgaard har tidigare spelat för Brentford, Fiorentina och Brøndby.