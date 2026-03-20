Officiellt: IFK Norrköping anställer Thomas Stewart

IFK Norrköpings tränarstab till säsongen 2026 är fullständig.

Under fredagen meddelar ”Peking” att Thomas Stewart har anställts som assisterande tränare.

Tillsammans med huvudtränare Eldar Abdulic kommer Kim Vaattovaara och Ari Skúlason att försöka ta ”Peking” upp i finrummet igen. Detta tillsammans med den nyanställde assisterande tränaren Thomas Stewart från Nordirland – som presenterades i dag.

– Jag är väldigt glad och exalterad över att vara här. Jag är väldigt taggad på framtiden, den utveckling och – förhoppningsvis – framgång vi kan ha tillsammans, säger Stewart i ett uttalande.

Den före detta anfallaren var assisterande tränare till Abdulic i Sandviken och återförenas nu med honom.

– Eldar är en fantastisk person med stor förståelse för spelet och spelarna. Han har fokus på utveckling och är metodisk – det gillar jag. Vi pushar varandra, har höga krav och är transparenta, förklarar han.

Nu ser Stewart fram emot att ta tillbaka IFK Norrköping till allsvenskan.

– Alla vet hur stor förening IFK är, det räcker med att kolla runt på Parken här med årtalen för gulden. Det är hårt arbetande människor här och det ska jag också bidra med. Vi ska utveckla spelarna, fokusera på utveckling, prestationer och bra beteenden.