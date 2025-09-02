Officiellt: Ilkay Gündogan klar för Galatasaray

Från Manchester City till Galatasaray.

Den flytten gör Ilkay Gündogan, 34.

– Manchester City kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta, säger tysken till sin gamla klubb.

Foto: Bildbyrån

Det var inför fjolårets Premier League-säsong som Ilkay Gündogan lämnade Barcelona för att vända tillbaka till Manchester City.

Nu står det dock klart att återkomsten bara varade i ett år – då mittfältaren har skrivit på för den turkiska storklubben Galatasaray.

– Manchester City kommer alltid att ha en speciell plats i mitt hjärta. Vi har upplevt så mycket framgång under vår tid tillsammans och det har funnits så många oförglömliga ögonblick, inte minst som kapten under vår trippel-vinnande säsong, säger Gündogan till den engelska klubben.

Vad gäller övergångssumma landar den på totalt noll kronor, då Galatasaray meddelar att man har värvat tysken gratis.

Lönemässigt gör uppgifter gällande att Gündogan kommer att tjäna 4,5 miljoner euro, eller 50 miljoner kronor, per säsong i ”Gala”.

Med Manchester City står Ilkay Gündogan noterad för spel i 358 matcher där det blev 65 mål.