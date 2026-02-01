Officiellt: Immobile klar för Paris FC

Efter många år i italiensk fotboll och flera utlandssejourer lämnar Ciro Immobile Bologna.

Nu är anfallaren klar för Paris FC.

Foto: Bildbyrån

Ciro Immobile, 35, har under sin karriär etablerat sig som en av Italiens mest pålitliga målskyttar. Resan började i Sorrento och gick vidare via Juventus, lånesejourer i Pescara och spel i Genoa och Torino, där han blev Serie A:s skyttekung.

Efter framgångar i Dortmund och Sevilla återvände Immobile till Italien och skrev historia i Lazio som klubbens främste målskytt genom tiderna.

Nu tar den meriterade anfallaren nästa steg – Bologna bekräftar att Immobile lämnar klubben permanent och är klar för Paris FC.