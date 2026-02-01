Officiellt: Immobile klar för Paris FC
Efter många år i italiensk fotboll och flera utlandssejourer lämnar Ciro Immobile Bologna.
Nu är anfallaren klar för Paris FC.
Ciro Immobile, 35, har under sin karriär etablerat sig som en av Italiens mest pålitliga målskyttar. Resan började i Sorrento och gick vidare via Juventus, lånesejourer i Pescara och spel i Genoa och Torino, där han blev Serie A:s skyttekung.
Efter framgångar i Dortmund och Sevilla återvände Immobile till Italien och skrev historia i Lazio som klubbens främste målskytt genom tiderna.
Nu tar den meriterade anfallaren nästa steg – Bologna bekräftar att Immobile lämnar klubben permanent och är klar för Paris FC.
