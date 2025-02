Officiellt: Ingen Simons i AIK – klar för Wycombe Wanderers

Xavier Simons gjordes aktuell för en flytt till AIK.

Nu står det klart att det inte kommer att bli så.

Istället presenterades mittfältaren av Wycombe Wanderers under deadline day.

För ett par veckor sedan rapporterades Xavier Simons, 21, vara aktuell för en flytt till Sverige och AIK.



Därefter saknades spelaren i Hulls matchtrupp mot Sheffield United, vilket gav ryktena än mer bränsle.



Det kommer dock inte att bli något spel i AIK för Simons, denna gång. Under natten till tisdag presenterades han nämligen av Wycombe Wanderers där han kommer att spela resten av säsongen på lån.



Under denna säsong står Simons noterad för 20 matcher i engelska Championship där han har gjort två mål. Hans kontrakt med Hull City sträcker sig till maj månad.

