Officiellt: Isac Lidberg klar för Mönchengladbach

Efter succén i Darmstadt tar Isac Lidberg steget upp till Bundesliga.

Den svenske anfallaren har skrivit på för Borussia Mönchengladbach.

Foto: Bildbyrån

Isac Lidberg byter klubb inom Tyskland.

Under tisdagen presenterades den 27-årige svensken av Borussia Mönchengladbach efter två starka säsonger i Darmstadt i 2. Bundesliga.

Enligt transferexperten Fabrizio Romano betalar Mönchengladbach 3,5 miljoner euro, motsvarande cirka 38 miljoner kronor, för anfallaren. Med bonusar kan affären bli värd omkring 50 miljoner kronor.

Klubbens sportchef Rouven Schröder är nöjd med nyförvärvet.

– Isac har ett rejält hot mot mål, är fysiskt stark och vet hur man står sig i dueller. Kombinerat med hans dynamik och mentalitet ger det oss en aggressiv centerforward, säger han till klubbens hemsida.

Han fortsätter:

– I våra samtal kunde vi känna hur entusiastisk och ambitiös han är inför utmaningen som ligger framför Borussia.

Lidberg lämnar Darmstadt efter att ha gjort 31 mål och nio assist på 58 matcher under sina två säsonger i klubben.