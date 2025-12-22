Officiellt: Jens Wedeborg tar över norsk klubb

Jens Wedeborg tar över norska Strømmen IF.

Svensken skriver ett kontrakt över 2026 med option på ytterligare ett år.

– Träningskultur, disciplin och värderingar är viktiga för mig, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Jens Wedeborg kommer senast från färöiska NSI Runavik. Nu står det klart att svensken tar över som huvudtränare i norska Strømmen IF. Kontraktet sträcker sig över 2026 med option på ytterligare ett år.

– Jag ser fram emot att fortsätta på den vägen och det goda arbete som tidigare tränare, supporterstab och spelare har gjort, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag är en tränare som är tydlig med vad jag vill uppnå på träning och matcher, och även tydlig med mina krav i den dagliga verksamheten. Träningskultur, disciplin och värderingar är viktiga för mig. Jag är öppen för dialog och har lätt för att kommunicera oavsett vem jag är med.

Wedeborg har tidigare varit verksam i FC Gute, Asarums IF, Saxemara IF och Kl Klaksvik.

Strømmen IF spelar i den norska andradivisionen nästa år.