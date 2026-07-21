Officiellt: Jeremy Agbonifo till polsk klubb

Jeremy Agbonifo återvände till Lens under sommaren.

Nu lånas svensken ut till polska Jagiellonia.

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BK Häcken hämtade hem Jeremy Agbonifo på lån inför säsongen 2026. Under sommaren lämnade han Hisingenklubben och återvände till franska Lens, som han tillhör.

Nu meddelar Lens att 20-åringen lånas ut på nytt. Denna gång till Jagiellonia i den polska högstaligan. Låneavtalet sträcker sig till sommaren 2027.

– Jag pratade med tränaren och jag gillade verkligen klubbens vision. Jag gillar det här projektet och hur de arbetar med unga spelare, samt att spela i Europa och kämpa om topplaceringarna i ligan. Det var ett väldigt bra erbjudande för mig, säger Agbonifo på Jagiellonias hemsida.

Yttern noterades för ett mål och en assist på åtta matcher i allsvenskan den här säsongen.