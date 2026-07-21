Officiellt: Jeremy Agbonifo till polsk klubb
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Jeremy Agbonifo återvände till Lens under sommaren.
Nu lånas svensken ut till polska Jagiellonia.
BK Häcken hämtade hem Jeremy Agbonifo på lån inför säsongen 2026. Under sommaren lämnade han Hisingenklubben och återvände till franska Lens, som han tillhör.
Nu meddelar Lens att 20-åringen lånas ut på nytt. Denna gång till Jagiellonia i den polska högstaligan. Låneavtalet sträcker sig till sommaren 2027.
– Jag pratade med tränaren och jag gillade verkligen klubbens vision. Jag gillar det här projektet och hur de arbetar med unga spelare, samt att spela i Europa och kämpa om topplaceringarna i ligan. Det var ett väldigt bra erbjudande för mig, säger Agbonifo på Jagiellonias hemsida.
Yttern noterades för ett mål och en assist på åtta matcher i allsvenskan den här säsongen.
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