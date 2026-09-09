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Foto: Bildbyrån

Officiellt: Jesper Karlsson klar för ny klubb

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Jesper Karlsson, 28, lånas ut från Bologna igen.
Svensken är klar för Servette i Schweiz.

Foto: Bildbyrån

Jesper Karlsson har varit utlånad till en drös klubbar sedan flytten till Bologna 2023. Svensken kommer senast från en sejour i nederländska Servette.

Nu står det klart att Karlsson lämnar Bologna på lån igen.

28-åringen har presenterats av schweiziska Servette på ett låneavtal till sommaren 2027. Klubben meddelar att det enda som återstår innan han kan börja spela är arbetstillståndet.

Karlsson har tidigare spelat i klubbar som Aberdeen, Lecce, och AZ.



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