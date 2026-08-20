Officiellt: Jetmir Haliti återvänder till svensk fotboll

Örebro SK förstärker defensiven.

Jetmir Haliti, 29, har skrivit korttidskontrakt med superettan-klubben.

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Örebro SK kämpar i botten av superettan. Nu meddelar klubben en förstärkning.

Det är mittbacken Jetmir Haliti som skriver ett kontrakt över säsongen med ÖSK. Haliti kommer senast från tjeckiska Mlada Boleslav.

– Jätteroligt att vara klar för en fin förening som verkligen är stadens lag. Jag har mött ÖSK flera gånger här på Behrn och det har alltid varit en match man ser fram emot, nu i rätt färger. Det ska bli superkul att dra i gång direkt och träffa grabbarna, säger Haliti i ett uttalande på ÖSK:s hemsida.

För Haliti blir det en återkomst till svensk fotboll. 29-åringen har tidigare spelat i klubbar som AIK, Mjällby och J-Södra.