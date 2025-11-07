Officiellt: Joel Allansson förlänger med HBK

Joel Allansson, 33, blir kvar i Halmstads BK.

Detta står klart då han har förlängt sitt kontrakt under fredagen.

– Det är en stor ära att få spela för HBK, säger lagkaptenen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Sedan 2019 har Joel Allansson, 33, spelat för Halmstads BK och gjort totalt 223 matcher.

Efter årets allsvenska säsong löpte dock HBK-kaptenens avtal ut, men inte längre. Under fredagen står det nämligen klart att Allansson har förlängt sitt kontrakt fram till efter säsongen 2027.

– Det känns väldigt bra. Jag trivs bra med fotbollen och livet utanför. Det är en stor ära att få spela för HBK. Jag trivs och gillar klubben. Jag är jätteglad över att ha signat nytt kontrakt och chansen att få spela många fler matcher framför våra supportrar. Det är otroligt inspirerande att gå ut på ett fullsatt Örjans Vall, säger Allansson i ett uttalande.

Under den förra omgången säkrade Halmstad nytt kontrakt i allsvenskan. På söndag avslutar man säsongen med att gästa AIK.