Foto: Bildbyrån

Officiellt: Joel Berhane klar för bulgariska Montana

Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Joel Berhane har spenderat de senaste åren i Schweiz.
Nu har dock mittfältaren gått vidare i karriären.
Han har nämligen skrivit på för bulgariska Montana.

Joel Berhane lämnade AFC Eskilstuna för ett par år sedan.

Sedan dess har det blivit spel i Schweiz för mittfältaren, i såväl FC Paradiso som FC Schaffhausen.
Nu har dock den 25-årige mittfältaren gått vidare i karriären och spel i Bulgarien väntar.

Berhane har skrivit på för bulgariska Montana, som är nykomlingar i den bulgariska högstaligan.

I den bulgariska klubben blir han också lagkamrat med den förre Blåvitt-mittfältaren Vajebah Sakor (höger i bild), som också nyligen skrev på för klubben.

