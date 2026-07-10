Officiellt: Jorge Jesus tar över Portugal

Portugal har nu presenterat sin nya förbundskapten.

Jorge Jesus kommer leda laget framöver.

Det bekräftar förbundet på X.

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Portugal åkte ut ur VM efter förlust i åttondelsfinalen mot Spanien. Kort därpå blev Roberto Martinez en av dussintalet förbundskaptener som valde att lämna sin post efter turneringen.

Nu har hans ersättare presenterats. Likt vad tidigare uppgifter förmedlade så blir det Jorge Jesus som blir Portugals nya förbundskapten.

”Idag börjar en ny väg. Välkommen till landslaget”, skriver det portugisiska förbundet på X.

Det kan vara goda nyheter för Cristiano Ronaldo, som hade en mindre lyckad VM-turnering. Jesus var nämligen anfallarens tränare i saudiska Al-Nassr den föregående säsongen.

71-åriga Jesus har därtill en lång tränarkarriär bakom sig i klubbar som Benfica, Sporting och Fenerbahce.