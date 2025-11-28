Officiellt: Jörgen Wålemark får nytt uppdrag

Jörgen Wålemark blir kvar i Norge.

Svensken blir tränare för Fredrikstad 2.

– Det känns väldigt rätt för mig att ta chansen, säger han på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Jörgen Wålemark fick sparken av norska Stabæk i somras. I oktober anslöt han till Raufoss och nu står det klart att han byter klubb igen.

Wålemark blir kvar i Norge och tar över Fredrikstad 2 (Fredrikstads reservlag).

– FFK har tagit stora steg på sistone, och det känns väldigt rätt för mig att ta chansen att påverka utvecklingen av nästa generations FFK-spelare, säger Wålemark på Fredrikstads hemsida.

Fredrikstad 2 spelar i dn norska fjärdedivisionen.

Wålemark har tidigare varit tränare i bland annat Ljungskile, Varbergs Bois och J-Södra.



