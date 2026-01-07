Officiellt: Joseph Baffoe lämnar Örebro SK

Det blir ingen fortsättning för Joseph Baffoe i Örebro SK.

Superettan-klubben meddelar i dag att mittbacken lämnar.

– Vi önskar Joseph ett mycket stort lycka till i hans framtida åtagande och tackar för minnena från hösten, säger Enes Ahmetovic via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Joseph Baffoe anslöt till Örebro SK förra sommaren och hjälpte till att rädda kvar klubben i superettan.

Hans kontrakt med ÖSK gick ut vid årsskiftet och nu står det klart att det inte blir någon fortsättning.

ÖSK meddelar denna onsdag att Baffoe lämnar klubben.

– Stort tack till alla i klubben för en upplevelse att minnas, allt från det sportsliga till det privata. Jag kände mig snabbt som hemma både på och utanför planen och önskar ÖSK ett stort lycka till framöver. Svartvitt kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, säger Joseph Baffoe via klubbens hemsida.

Totalt blev det 14 framträdanden för Baffoe i superettan-klubben.