Officiellt: Juan Mata klar för Melbourne Victory

Juan Mata byter i klubb i Australien.

Den förre Chelsea-stjärnan är klar för Melbourne Victory.

Foto: Alamy

Den förre Chelsea- och Manchester United-stjärnan Juan Mata har tillbringat den senaste säsongen i australiensiska Western Sydney. I somras gick kontraktet ut.

Nu är spanjoren klar för en annan klubb i Australien – Melbourne Victory.

– Jag är spänd på att komma till Melbourne och bli en del av en av de mest respekterade klubbarna i ligan och spela framför otroliga fans, säger han i ett uttalande.

Melbourne Victory slutade på en femte plats i den Australiens högstaliga förra säsongen.