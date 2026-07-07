Officiellt: Julia Ragnarsson klar för AIK

IK Uppsala gör sin första försäljning denna sommar.

Julia Ragnarsson ansluter till AIK.

– Vi är väldigt glada över att presentera Julia som AIK-spelare på ett långt avtal, säger sportchef Zinar Spindari via klubbens uttalande.

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IK Uppsala är i kris och kommer behöva sälja en del spelare under sommaren. Nu står det klart att försvaren och U23-spelaren Julia Ragnarsson ansluter till AIK.

– Det känns kul och spännande att komma hit till AIK. Efter att ha fått framtidsplanen presenterad, både för mig som spelare och för klubben i stort, så kände jag direkt att det är en resa som jag gärna vill vara med på. Det har alltid varit kul att ställas mot AIK, och det ska bli ännu roligare att nu få bära den svartgula tröjan och kämpa hårt på planen – med stödet från supportrarna i ryggen, säger Julia Ragnarsson.

Hon skriver på ett kontrakt över säsongen 2030.

– Vi är väldigt glada över att presentera Julia som AIK-spelare på ett långt avtal. Hon är en mångsidig spelare som är skicklig både offensivt och defensivt, vilket kommer att höja konkurrensen i truppen. Trots sin ringa ålder har hon varit lagkapten i IK Uppsala under flera säsonger. När vi har pratat med personer som både spelat och med tränat Julia har vi verkligen förstått varför – lovorden om henne har varit många, både som spelare och person, säger sportchef, Zinar Spindari.