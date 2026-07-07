Uppgifter: Dybala överens med Roma om nytt kontrakt

Paulo Dybala, 32, är överens med Roma om ett nytt kontrakt.

Han har gått med på att sänka sin lön för att vara kvar.

Det uppger transferjournalisten Fabrizio Romano.

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Paulo Dybala anslöt till Roma från Juventus inför säsongen 2022.

Nu uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att Roma och Paulo Dybala är överens om en förlängning. Uppgifterna delger även att han kan går ner i lön för att få stanna i klubben.

Han har även spelat i Palermo.