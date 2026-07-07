Inför matchen: Argentina – Egypten

Argentina mot Egypten, Lionel Messi mot Mohamed Salah.

I kväll är det dags för den näst sista åttondelsfinalen i VM 2026.

Här är allt du behöver veta inför matchen.

Lionel Messi. Foto: Alamy

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Argentina – Egypten: Matchöversikt

Regerande världsmästarna Argentina ställs mot ett historiskt Egypten i åttondelsfinalen av VM 2026. Matchen spelas i Atlanta, där en plats i kvartsfinalen står på spel.

Argentina är stora favoriter men visade sårbarhet i den förra omgången mot Kap Verde, där man krävde förlängning för att säkra avancemang. Pressen ligger tungt på Lionel Scalonis lag att leverera en mer övertygande insats.

För Egypten är detta redan en historisk turnering, då det är första gången nationen tagit sig till slutspelet i ett världsmästerskap. Efter att ha slagit ut Australien på straffar kommer de in med självförtroende och hoppas kunna stå för en monumental skräll.

Egypten jublar. Foto: Bildbyrån

Taktisk analys – det kan du förvänta dig

Argentinas väg till åttondelsfinalen har varit stabil, med full pott i gruppspelet, men insatsen mot Kap Verde väckte en del frågetecken. Egypten å sin sida tog sig vidare från gruppen med en seger och två kryss, innan man visade mental styrka i straffläggningen mot Australien.

Den taktiska matchbilden väntas bli tydlig. Argentina kommer att dominera bollinnehavet, precis som de gjort hittills i turneringen med ett snitt på över 60%. De förlitar sig på en solid defensiv struktur och den individuella briljansen från spelare som Lionel Messi. Egypten kommer sannolikt att fokusera på en kompakt defensiv och försöka utnyttja omställningar genom sin stjärnspelare Mohamed Salah.

Lionel Messi. Foto: Alamy

Motivationen är på topp i båda läger. Argentina siktar på att bli den första nationen sedan Brasilien 1962 att försvara ett VM-guld. För Egypten handlar allt om att fortsätta skriva historia och nå sin största framgång någonsin i internationell fotboll.

Inbördes möten

Historiskt sett har Argentina ett totalt övertag på Egypten. Lagen har bara mötts två gånger tidigare, och sydamerikanerna har vunnit båda matcherna utan att släppa in ett enda mål.

Det första mötet var i OS 1928, där Argentina vann med hela 6-0. Den senaste matchen var en vänskapsmatch 2008, som slutade 2-0 till Argentina. Den sammanlagda målskillnaden är därmed 8-0.

Argentinas facit mot afrikanskt motstånd i VM-sammanhang är starkt, med sex segrar, en oavgjord och endast en förlust på åtta matcher. För Egypten är detta blott andra gången de möter ett sydamerikanskt lag i VM; den första slutade med en 0-1-förlust mot Uruguay 2018.