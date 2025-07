Officiellt: Julia Zigiotti Olme klar för Manchester United

Från Bayern München till Manchester United.

Den resan står det, under torsdagen, klart att Julia Zigiotti Olme gör.

– Jag tror att United kommer passa mig väldigt bra, säger hon till Sportbladet.

Efter två år i Bayern München väljer Julia Zigiotti Olme, 27, att byta Tyskland mot England – och Bayern München mot Manchester United.

Detta står klart under torsdagen där ”The Red Devils” presenterar mittfältaren på sin hemsida. Kontraktet är skrivet över två år med option på ytterligare ett år.

Till Sportbladet berättar landslagsmittfältaren om valet att byta Bayern München mot Manchester United.

– Jag tog stora kliv i min utveckling med Bayern München under året där och är tacksam för tiden. Men jag är väldigt glad över den här chansen med United också, jag vill ju ha en större roll i ett lag än att vara en inhoppare, säger hon och fortsätter:

– Det känns bra, de har köpt loss mig och verkligen visat att de vill ha mig. Det har varit lite diskussioner och så vidare med andra, men jag tror att United kommer passa mig väldigt bra.

Tidigare i sin karriär har Zigiotti Olme spelat för Brighton i Women’s Super League. Nu står det alltså klart att hon är tillbaka i den engelska toppfotbollen.

– Jag ville spela i ett topplag här, och jag tror att året i Tyskland hjälpte mig få den chansen. Jag hoppas kunna bidra med mycket energi på planen, och fortsätta jobba på. Vi har ett Champions League-kval, så det ska bli riktigt roligt, avslutar hon.

Presenting our newest addition to the United family ✍️🔥

Välkomna to United, Julia 👋🇸🇪

— Manchester United Women (@ManUtdWomen) July 31, 2025