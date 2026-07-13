Officiellt: Jusef Erabi lånas ut

Jusef Erabi, 23, lämnar Genk.

Svensken lånas ut till Preston North End.

– Jag ville verkligen få det klart så fort som möjligt, säger han i ett uttalande.

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Hammarby sålde Jusef Erabi till Genk i fjol. I den belgiska klubben har forwarden haft det svårt att få speltid och nu står det klart att han lämnar.

Erabi lånas ut till Preston North End i The Championship. Avtalet sträcker sig över säsongen och innehåller en option på en permanent övergång.

– När jag såg klubben och hur de spelar blev jag imponerad, hade en bra känsla och jag ville verkligen få det klart så fort som möjligt, säger Erabi på klubbens hemsida.

Preston-tränaren Paul Heckingbottom:

– Jusef är en bra teknisk allround-anfallare. Han är fysiskt riktigt bra och gillar att löpa i djupled men är också stark nog att hålla i bollen.