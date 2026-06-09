Officiellt: Kieran Trippier klar för Wolves

Kieran Trippier lämnar Newcastle.

Den engelske landslagsbacken har skrivit på ett tvåårskontrakt med Wolves.

Wolves degraderades till Championship den gångna säsongen.

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Nu är det officiellt. Kieran Trippier är klar för Wolves.

Den 35-årige högerbacken lämnar Newcastle och ansluter till Wolves, som degraderades från Premier League förra säsongen och nu satsar på en snabb återkomst till högstaligan.

Klubben bekräftar på sin hemsida att Trippier har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över de kommande två säsongerna.

– Jag är så glad över att få hit honom. När vi träffades var det tydligt att han verkligen ville komma till Wolves, säger tränaren Rob Edwards och fortsätter:

– Vi vet vad vi har saknat i år, och vi vet vad vi behöver nästa år – erfarenhet, ledarskap och starka karaktärer. Trippier uppfyller alla de kraven.

Senast han spelade utanför den högsta serien var säsongen 2013/14.