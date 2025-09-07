Officiellt: Kimpembe lämnar PSG – efter 20 år i klubben

År 2005 gjorde han sina första träningar i Paris Saint-Germains ungdomslag.

Nu, 20 år senare, lämnar Presnel Kimpembe för spel i Qatar Sports Club.

Det står klart under söndagen.

Foto: Bildbyrån

Med sina 20 år i PSG-tröjan och totalt 241 matcher med klubbens representationslag har Presnel Kimpembes resa i huvudstadsklubben nått sitt slut.

Under söndagen står det nämligen klart att den 30-årige mittbacken lämnar Frankrike för spel i Qatar Sports Club.

Under sina 20 år i Paris vann Kimpembe hela åtta Ligue 1-titlar och en Champions League-pokal. Med det franska landslaget har han även vunnit VM-guld, år 2018 i Ryssland.

”Presnel Kimpembe, som är född i Paris-regionen, kommer för alltid att förbli en nyckelspelare i Paris Saint-Germains historia. Klubben och dess supportrar tackar honom för alla dessa år och önskar honom fortsatt framgång i karriären”, skriver PSG.

Un Titi devenu légende !

Merci Presko ! ❤️💙 pic.twitter.com/jjkD0TfLB2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 7, 2025



