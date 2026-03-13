Officiellt: Kroon klar för isländsk klubb

Samuel Kroon byter Sverige mot Island.

29-åringen är klar för KA Akureyri.

Foto: Bildbyrån

Samuel Kroon, 29, lämnade Örebro SK i december i fjol. Nu står det klart att 29-åringen flyttar till Island.

Kroon har presenterats av KA Akureyri.

”Det ska bli riktigt kul att se hur Samuel passar in i KA, då Samuel är en mångsidig spelare som kan spela både som ytter och ytterback”, skriver den isländska klubben på sin hemsida.

Kroon har tidigare spelat för klubbar som Umeå FC, Halmstads BK och Brommapojkarna.