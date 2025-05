Officiellt: Lamine Yamal förlänger med Barcelona

Lamine Yamal är inte bara en av världens största talanger – utan en av världens bästa spelare.

Nu står det också klart att 17-åringen kommer att stanna i FC Barcelona – fram till 2031.

”Ett nytt avtal med Lamine Yamal bevisar ytterligare stabiliteten”, skriver ”Barca” på sin hemsida.



Han har tagit hela fotbollsvärlden med storm sedan han kom upp i Barcelona och Spaniens seniorlag förra året.



Under årets säsong med Barcelona, där han var med och vann trippeln, har han fortsatt att imponera och kommer nu att bli belönad för det.



Under gårdagen meddelade transferjournalisten Fabrizio Romano att 17-åringen skulle förlänga med ”Barca” fram till 2031 – och att kontraktsskrivningen skulle ske under tisdagen.



Det har visat sig stämma.



Under tisdagskvällen står det klart att yttern förlänger sitt kontrakt till och med 2031.



“Ett nytt avtal med Lamine Yamal bevisar ytterligare stabiliteten i det nuvarande Barcelona-projektet”, skriver Barcelona på sin hemsida och fortsätter:



”Anfallaren debuterade i a-laget den 29 april 2023, blott 15 år ung, och sedan dess har pojken från Mataró nära Barcelona exploderat på världsfotbollens scen, med prestationer som redan är en del av Barcelonas historia.”

Lamine Yamal står noterad för 18 mål och 25 assist på 55 matcher denna säsongen.