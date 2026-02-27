Officiellt: Landskrona lånar från MFF

Landskrona Bois lånar in William Åkesson, 20.

Mittbacken ansluter från Malmö FF på ett kontrakt över säsongen.

Foto: Bildbyrån

Landskrona Bois stärker upp i försvaret. Under fredagen meddelar superettanklubben att de lånar in William Åkesson från Malmö FF.

Den 20-årige mittbacken skriver ett avtal som sträcker sig säsongen ut.

– När möjligheten dök upp så fanns det ingenting att tveka på då William passar vår identitet. Han stämmer överens med vår riktning på egentligen alla plan, säger Landskronas huvudtränare Robin Asterhed på klubbens hemsida.

Åkesson har tidigare representerat klubbar som Rödeby AIF och Kalmar FF.