Officiellt: Lars Olden Larsen klar för Tromsø
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Lars Olden Larsen har ryktats vara på väg tillbaka till allsvenskan.
Men nu står det klart att den norske yttern i stället fortsätter karriären i Tromsø.
Lars Olden Larsen var en av nyckelspelarna när BK Häcken tog sitt historiska SM-guld 2022.
Därefter lämnade norrmannen Hisingen för spel i nederländska NEC Nijmegen. Under tiden i Nederländerna har yttern varit utlånad vid flera tillfällen, bland annat till Häcken under säsongen 2024.
Förra året tillbringade han säsongen på lån i norska Tromsø.
Nu är övergången permanent. Tromsø bekräftar att 27-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.
Larsen, som är född i Oslo, har tidigare kopplats ihop med flera allsvenska klubbar, men någon återkomst till Sverige blir det alltså inte den här gången.
Den här artikeln handlar om: