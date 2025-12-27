Officiellt: Lars Olden Larsen klar för Tromsø

Lars Olden Larsen har ryktats vara på väg tillbaka till allsvenskan.

Men nu står det klart att den norske yttern i stället fortsätter karriären i Tromsø.



Lars Olden Larsen var en av nyckelspelarna när BK Häcken tog sitt historiska SM-guld 2022.



Därefter lämnade norrmannen Hisingen för spel i nederländska NEC Nijmegen. Under tiden i Nederländerna har yttern varit utlånad vid flera tillfällen, bland annat till Häcken under säsongen 2024.



Förra året tillbringade han säsongen på lån i norska Tromsø.

Nu är övergången permanent. Tromsø bekräftar att 27-åringen har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben.



Larsen, som är född i Oslo, har tidigare kopplats ihop med flera allsvenska klubbar, men någon återkomst till Sverige blir det alltså inte den här gången.