Officiellt: Lewis förlänger med Manchester City

Manchester City behåller Rico Lewis.

20-åringen förlänger med Premier League-klubben till 2030.

Foto: Alamy

Manchester City bekräftar en förlängning under fredagen.

Det är den högerbacken Rico Lewis, 20, som skriver ett nytt avtal till sommaren 2030.

– Det är ett stolt ögonblick för mig själv, min familj och allt det här. Huvudtanken nu är att köra igång och göra mig redo för säsongen. Det är ett riktigt bra ögonblick för mig, men jag vill bara fortsätta njuta av min fotboll och få igång säsongen, säger han på klubbens hemsida.

Rico Lewis tog sig fram i Manchester Citys akademiverksamhet och 2022 skrev han A-lagskontrakt med klubben. Sedan dess har han gjort total fem mål och tio assist på 97 matcher för klubben.