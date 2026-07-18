Officiellt: Lindberg förlänger med BK Häcken

Julius Lindberg har tagit ett framtidsbeslut.

27-åringen förlänger med BK Häcken.

– Jag är väldigt glad över att ha förlängt mitt kontrakt, säger Julius Lindberg via klubbens uttalande.

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Julius Lindberg blir kvar i BK Häcken. Klubben meddelar att 27-åringen har skrivit på ett nytt fyraårskontrakt.

– Jag är väldigt glad över att ha förlängt mitt kontrakt. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklas, bidra till klubbens framgångar och nå våra gemensamma mål, säger Julius Lindberg till klubbens hemsida.

Fotbollschefen Martin Ericsson:

– Vi är väldigt glada över att vi lyckats få till en förlängning med Julius, säger Martin Ericsson.

Han står noterad för 88 matcher i BK Häcken och har denna säsong bidragit med tre mål och fyra assist.