Officiellt: Linus Wahlqvist Egnell blir kvar i Polen

Han har spelat för Pogon Szczecin sedan 2022.

Nu står det klart att Linus Wahlqvist Egnell har förlängt sitt kontrakt.

Detta fram till sommaren 2028.

Foto: Bildbyrån

Den före detta IFK Norrköping-spelaren Linus Wahlqvist Egnell har spelat för den polska högstaliga-klubben Pogon Szczecin sedan år 2022 och har samlat ihop över 100 matcher i klubben.

Det framstår minst sagt som att högerbacken trivs med sin tillvaro i Polen och Pogon – då han har valt att förlänga sitt kontrakt.

Under onsdagskvällen bekräftade Pogon Szczecin, som befinner sig på en tolfteplats i Ekstraklasa, att svensken har skrivit på ett nytt avtal fram till sommaren 2028. I det nya avtalet finns även en option på ytterligare ett år.

– Det här är ett väldigt viktigt beslut för mig själv, min karriär och familj. Ända sedan dag ett har vi känt oss hemma här. Jag kom för att vinna något med klubben och än så länge har vi inte lyckats göra det. Men tack vare kontraktsförlängningen har jag fortfarande chansen att ändra på det, säger Wahlqvist Egnell i ett uttalande.

Under sin tid i IFK Norrköping blev han svensk mästare, år 2015.