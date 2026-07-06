Officiellt: Lisa Björk avslutar karriären

AIK:s Lisa Björk, 22, kommer med ett besked.

Hon avslutar sin fotbollskarriär och lämnar därmed AIK.

– Jag känner mig glad och stolt över det som fotbollen har givit mig och tacksam över min tid i AIK, säger Björk via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

22-åriga Lisa Björk väljer att avsluta fotbollskarriären. Hon har representerat klubbar som AIK och Linköpings FC och har även spelat i U23-landslaget. Men nu är den sagan över och ett nytt kapitel väntar.

– Jag känner mig glad och stolt över det som fotbollen har givit mig och tacksam över min tid i AIK. Samtidigt känner jag stor förväntan och glädje inför att kasta mig ut och påbörja nästa fas av mitt liv, en del där fotbollen kommer ha sin plats i form av fina minnen och en stolthet över det jag uppnått. Tack till alla supportrar, lagkamrater, ledare och AIK. Lycka till Gnaget, så ses vi säkert runt en fotbollsplan i framtiden, säger Lisa Björk via klubbens uttalande.

Sportchef Zinar Spindari säger följande om beskedet:

– Det är väldigt tråkigt att behöva säga hejdå till Lisa, men vi har största respekt för hennes beslut att avsluta sin professionella fotbollskarriär. Det är ett stort beslut att ta för någon som spelat fotboll sedan barnsben att lämna det som fyllt ens vardag så länge. Hela AIK Fotboll önskar Lisa stort lycka till med allting som hon tar sig an i framtiden, säger AIK Fotbolls sportchef, Zinar Spindari.