Officiellt: Loreta Kullashi tillbaka i AIK

AIK gör en ny klassvärvning.

Anfallaren Loreta Kullashi är tillbaka i Solnaklubben.

– Det har alltid varit en dröm för mig att komma tillbaka till AIK, säger hon via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Loreta Kullashi är tillbaka i AIK. Hon spelade i klubben mellan 2015 och 2017 innan det bar av till FC Rosengård och klubbar som Inter, Sassoulo, Napoli och senast nu FC Badalona.

Nu har AIK säkrat upp henne för spel i damallsvenskan och hon skriver ett kontrakt över 2028.

– Det är en otroligt fin dag att kunna presentera Loreta välkommen tillbaka till AIK. Det är en U- till A-spelare som gjort äventyr utomlands, men som nu kommer tillbaka hem. Det är en skicklig spelare i den sista tredjedelen och hon kan spela på alla offensiva positioner. Loreta har en väldigt hög högstanivå som vi verkligen ser fram emot att få se på plan i den svartgula tröjan igen, säger AIK:s sportchef Zinar Spindari via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

28-åringen berättar att det är en dröm att komma tillbaka.

– Jag är jätteglad att vara här. Det har alltid varit en dröm för mig att komma tillbaka till AIK och det känns som att steget och tajmingen är rätt nu och jag ser fram emot att börja, säger Loreta Kullashi.