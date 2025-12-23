Officiellt: Lova Sternfeldt klar för Kristianstad

Lova Sternfeldt, 22, har lämnat Trelleborg.

Nu är ytterbacken klar för Kristanstad.

Foto: Bildbyrån

Högerbacken Lova Sternfeldt har skrivit på för Kristianstads DFF. Hon kommer senast från spel i Trelleborgs FF och är nu klar för spel i damallsvenskan.

– Vi har följt Lova under åren i Trelleborg och ser fram emot att att ha henne i laget de kommande åren. Med sin snabbhet och envishet i försvarsspelet över hela planen vet vi av egen erfarenhet att Lova är jobbig möta. Nu hoppas vi att hon tar ytterligare kliv i sin utveckling hos oss” säger KDFFs klubbchef Lovisa Ström via klubbens uttalande.

Nyförvärvet själv ser fram emot att få utvecklas.

– Jag är stolt och glad över att ha signat för KDFF. Det är en klubb med en bra miljö och tydliga ambitioner, och jag känner att det är helt rätt plats för mig att fortsätta utvecklas. Ser verkligen fram emot att träffa alla och dra igång säsongen, säger Sternfeldt via klubbens uttalande.