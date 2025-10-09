Officiellt: Lwampindy skriver A-lagskontrakt med Hammarby

Han har spelat i klubben sedan han var sju år gammal.

Nu har Essayas Lwampindy skrivit på ett långt A-lagskontrakt med Hammarby.

– Självklart är jag jätteglad över att de gett mig det här förtroendet, säger 20-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det är under torsdagseftermiddagen som Hammarby går ut med nyheten om att de förstärker sin trupp med en spelare från HTFF.

Detta i form av Essayas Lwampindy, som har spelat för de grönvita från Stockholm sedan han var sju år gammal.

Ytterbackens kontrakt är skrivet fram till slutet av 2029 och Lwampindy själv tackar för chansen han har fått.

– Självklart är jag jätteglad över att de gett mig det här förtroendet. Jag har ju varit i Bajen länge och jobbat mig upp hela vägen, säger han i ett uttalande.

Hammarbys sportchef, Mikael Hjelmberg:

– Det känns väldigt bra att förlänga Essayas avtal med Hammarby. Han har gått den långa vägen och arbetat stenhårt i det tysta, med beslutsamhet och målmedvetenhet som sitt signum. Essayas utveckling senaste tiden har varit väldigt bra och vi ser verkligen fram emot att fortsätta arbeta med honom, säger Hjelmberg i ett uttalande.

Under årets säsong med HTFF i Ettan Norra har Lwampindy spelat 23 matcher i vilka det har blivit tre assist.