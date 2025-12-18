Officiellt: Magnus Emeus lämnar Mjällby

Mjällby AIF:s ordförande Magnus Emeus ställer inte upp till omval.

Klubben meddelar att han avslutar sin tid i Blekingeklubben.

Foto: Bildbyrån

Magnus Emeus tillträdde som ordförande i Mjällby 2015. Under torsdagen meddelar klubben att hans tid i klubben är över. Emeus kommer inte att ställa upp i omvalet av ordförandeposten 2026.

– Efter snart 11 år som ordförande har jag efter mycket funderande bestämt mig för att avsluta mitt uppdrag i samband med årsmötet nästa år. Det har varit en stor ära att få leda denna fantastiska förening. Efter en tuff start så har vi tillsammans fått uppleva en sagolik resa upp genom seriesystemet som kröntes nyligen med ett fantastiskt SM-guld och därmed kvalificering för ett kval till Champions League. Under 2026 går vi in i den 7:e raka allsvenska säsongen, säger Emeus på Mjällbys hemsida.

Han fortsätter:

– Detta har varit ett mycket svårt beslut att fatta men allting har ett slut och man skall lyssna på kropp och hjärna ibland och inte bara följa hjärtat. Dock känner jag en trygghet att lämna i detta skede då jag har stor tillit till nuvarande klubbledning och organisation. De har anammat vårt arbetssätt på ett bra sätt och drivs själva av en utvecklingsiver som är bra. I styrelsen finns också många som varit med i flera år och är väl medvetna vad som tagit oss till den plats vi idag befinner oss på.

Emeus har under sin tid i Mjällby varit med om ett SM-guld och en cupfinal.