Officiellt: Maguire förlänger med Manchester United

Harry Maguire stannar i Manchester United.

Mittbacken förlänger sitt avtal till juni 2027.

– Att representera Manchester United är den ultimata äran, säger han i ett uttalande.

Harry Maguire har tillhört Manchester United sedan 2019. Nu står det klart att den engelske mittbacken förlänger sitt kontrakt till juni 2027, med option på ytterligare ett år.

– Att representera Manchester United är den ultimata äran. Det är ett ansvar som gör mig och min familj stolta varje dag, säger han på klubbens hemsida och fortsätter:

– Jag är glad att kunna förlänga min resa i den här otroliga klubben till minst åtta säsonger och fortsätta spela inför våra speciella supportrar för att skapa fler fantastiska stunder tillsammans.

Jason Wilcox, Manchester Uniteds fotbollschef:

– Harry representerar den mentalitet och motståndskraft som krävs för att prestera för Manchester United. Han är den ultimata proffsen som bidrar med ovärderlig erfarenhet och ledarskap till vår unga, ambitiösa trupp.

Maguire noteras för totalt 17 mål och nio assist på 266 matcher.