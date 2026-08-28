Officiellt: Malmö FF förlänger med Löfqvist

Mittbacken Ellen Löfqvist förlänger med Malmö FF.

Hon skriver ett kontrakt över 2028.

– Jag trivs jättebra här, säger hon via klubbens uttalande.

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Mittbacken Ellen Löfqvist anslöt till Malmö FF från Piteå i januari 2025. Nu står det klart att hon stannar i Malmö och skriver på ett kontrakt över 2028.

– Det är jättekul att skriva nytt kontrakt med Malmö FF. Jag trivs jättebra här och känner att jag har fortsatt att utvecklas som spelare sen jag kom hit. Det är också kul att känna att föreningen är nöjd med mig och ser mig som en viktig pusselbit.

– Jag älskar att spela här, gå ut på Eleda Stadion och umgås med alla i laget. Det väntar en utmaning nu till hösten med både ligaspel och spel i Europa, det ska bli jättekul och vi vill spela i Europa så länge vi kan.

Sportchef Maxim Khalil:

– Ellen är en spelare som ständigt tar steg i sin utveckling och under sin tid i Malmö och framför allt denna våren har Ellen visat att hon är en av seriens absolut bästa mittbackar. Med sin professionalism, beslutsamhet och mentalitet är hon en viktig kugge i vårt lag och jag imponeras av hennes sätt att ständigt vilja bli bättre. Ett praktexempel på en spelare och människa som symboliserar vad Malmö FF står för. Vi är väldigt glada att förlänga avtalet med Ellen.