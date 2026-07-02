Officiellt: Malmö FF värvar Eiriksdottir

Hlin Eiriksdottir är tillbaka i damallsvenskan.

Men denna gången byter hon skånelag.

Hon är klar för Malmö FF.

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Hlin Eiriksdottir är tillbaka på svensk mark. Denna gången ska hon representera Malmö FF.

Eiriksdottir kommer Leicester City, som åkte ur Womens Super Leauge i år. Hon har tidigare spelat i Kristanstad DFF och Piteå IF.

– Det var för mycket som talade för att jag skulle välja Malmö FF för att jag inte skulle göra det. Det är en jättestor och häftig klubb med fina förutsättningar och faciliteter. Jag gillar sättet laget spelar fotboll på, jag har ganska bra koll efter att ha pratat med tränarna och sett en del matcher, säger nyförvärvet via klubbens uttalande.

Hon fortsätter:

– Det känns också mycket bra att få flytta till Sverige. Jag hade fina perioder i både Piteå och Kristianstad och jag tror att den här serien passar mig bra. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför det är så men den är tuff och det är många jämna matcher, det gillar jag.

Sportchef Maxim Khalid:

– Hlin är en spelare vi känner väl till från tiden i Sverige och har följt henne i både Leicester och Fiorentina. Det är en kraftfull spelare, som kombinerar tyngd teknik och fysik på ett väldigt bra sätt. Hon är spetsig i sista tredjedelen med sina avslut både inne och utanför straffområdet. Hon jobbar dessutom väldigt hårt och är en nyttig lagspelare.

Kontraktet sträcker sig över 2029.

