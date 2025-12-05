Officiellt: Manchester United värvar målvaktstalang

Manchester United säkrar upp inför framtiden.

Den 16-årige målvakten Charlie Hardy ansluter till klubben.

Manchester United säkrar upp på målvaktspositionen. Under fredagen meddelar klubben att Charlie Hardy, 16, ansluter från Derby Countys ungdomslag.

Hardy kommer att inleda sin sejour i Uniteds akademilag. 16-åringen väntas inleda i U18-laget som leds av den förre United-spelaren Darren Fletcher.

Darren Fletcher. Foto: Alamy

Hardy noteras för fyra framträdanden i U18 Premier League. Han har därtill representerats Englands U16-landslag vid fem tillfällen.