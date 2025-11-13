Officiellt: Mancini klar för nytt tränaruppdrag

Roberto Mancini är klar för ett nytt uppdrag.

Italienaren blir tränare för qatariska Al Sadd.

Foto: Alamy

Roberto Mancini var med och tog Italien till ett EM-guld 2021och kommer senast från ett tränaruppdrag i Saudiarabien.

Nu står det klart att han blir ny huvudtränare för qatariska Al Sadd. Kontraktet sträcker sig två och ett halvt år.

Mancini har tidigare varit tränare för Manchester City där han tog klubben till en Premier League-titel 2012.

Han har även basat över för klubbar som Inter, Lazio och Fiorentina.