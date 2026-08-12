Raderat ut Hammarbys lyxproblem: ”Förtjänat det”

STOCKHOLM. Inför säsongen stod Hammarby inför ett rejält lyxproblem.

En anfallsplats. Tre forwards.

Nu har Paulos Abraham raderat ut lyxproblemet med Nikola Vasic till Gais och Elohim Kaboré till SK Beveren i Belgien.

– Som helhet har jag gjort det väldigt bra och jag tycker själv att jag förtjänat att spela, säger Abraham till FotbollDirekt.

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Elohim Kaboré var stekhet i Svenska cupens gruppspel. Nikola Vasic var tillbaka från sin korsbandsskada på allvar och ville visa att han fortsatt håller allsvensk skytteligasegerklass från succén i BP.

Men nä Paulos Abraham var kvitt sina skadekänningar under försäsongen var han Kalle Karlssons givna förstaval.

När Karlsson under VM-uppehållet byttes ut mot Rydström har inget förändrats och kort efter allsvenska omstarten stod det klart att Vasic lämnade Bajen permanent för ett kortidskontrakt i Gais.

För FD berättade 34-åringen om besvikelsen över uteblivna chanserna i sitt hjärtas klubb Hammarby – detta trots sitt hattrick mot Örgryte i våras.

”Där tyckte jag att jag bevisade vad jag kan som spelare, men används jag inte känner jag inte jag har någon funktion”, sa 190 centimeter långe anfallaren i mitten av juli.

Klart i dag – även Kaboré lämnar Hammarby

Under onsdagen blev det även officiellt att Kaboré lämnar Hammarby. Visserligen bara på lån till SK Beveren men där belgiska klubben har en köpotion efter att lånet löper ut nästa sommar.

Med andra ord vann Abraham kampen mot sina anfallskonkurrenter.

– Jag vet inte vad jag ska svara på det där egentligen, svarar han nu FD med ett osäkert leende.

– Men jag har spelat mycket vilket jag är glad över. Jag känner att jag gjort det bra för laget, men jag hoppas och tror att både Nikola och Kaboré kommer få ut mycket av sitt spel där de är nu. Kanske inte Nikola när de möter oss, säger Abraham nu med ett desto mer självsäkert smil.

Abraham var i segern mot Häcken i helgen Hammarbys äldsta utespelare i Rydströms startelva – det som född 2002. Han gillar samtidigt ansvaret och är stolt över sin säsong sä här långt där han jagar i skytteligatoppen.

– Som helhet har jag gjort det väldigt bra och jag tycker själv att jag förtjänat att spela.