Officiellt: Marti Cifuentes lämnar QPR

Han har lett Queens Park Rangers sedan 2023.

Nu är resan i Championship-klubben över för Marti Cifuentes.

Under tisdagen meddelar klubben att han lämnar sin tjänst.

Det var under hösten 2023 som Marti Cifuentes lämnade Hammarby för att ta sig an jobbet som huvudtränare i Queens Park Rangers.

Där verkade spanjoren fram till april i år, då han togs ur tjänst till följd av hans brustna relation med klubbledningen.

Idag, tisdag, står det klart att Cifuentes lämnar QPR efter en ömsesidig överenskommelse. Detta sker alltså ett par månader efter att han togs ur tjänst.

Tidigare gjorde uppgifter gällande att den gamla Bajen-tränaren kunde ta över West Bromwich. Det jobbet gavs däremot till Ryan Mason.

Martí Cifuentes has left QPR by mutual consent.

We’d like to thank Martí for the job he did and wish him well for whatever comes next.

— QPR FC (@QPR) June 24, 2025