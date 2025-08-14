Officiellt: MFF lyfter upp talang

Malmö FF belönar en egen produkt.

16-årige Lovisa Breland skriver A-lagskontrakt med klubben.

– Det är en enorm känsla, säger mittfältaren på MFF:s hemsida.

Malmö FF säkrar upp en talang i A-lagstruppen. 16-årige Lovisa Breland, från F19-laget, skriver att A-lagskontrakt.

– Det är en enorm känsla. Det har varit en dröm sedan jag var liten att spela för Malmö FF, så det är sjukt roligt. Min utveckling har gått väldigt bra den senaste tiden, jag har bara krigat på varje dag. Det är nog det som gjort att jag är där jag är nu, säger Breland på Malmö FF.s hemsida.

Breland har redan debuterat för A-laget i MFF:s träningsmatch mot Trelleborgs FF.

Malmö FF ligger på en tredjeplats i damallsvenskan.