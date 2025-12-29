Officiellt: Mittfältaren lämnar IFK Norrköping

Efter fem år i IFK Norrköping löper Jesper Lindvalls kontrakt ut.

Det blir även slutet på hans tid i ”Peking”.

– Jag önskar er all lycka framöver, säger Lindvall i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Sedan 2020 har Jesper Lindvall, 20, spelat för IFK Norrköping då han lämnade Stångebro United.

Därefter tillbringade mittfältaren ett par år i klubbens akademi innan han skrev på ett seniorkontrakt inför säsongen 2024. Efter det lånades han ut till den förre detta samarbetsklubben IF Sylvia där han har tillbringat stora delar av de senaste två åren.

Nu tackar han, i samband med att hans avtal löper ut, för sig i ”Peking”.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla i och runtomkring föreningen de åren jag fick bära den vitblåa tröjan. Jag önskar er all lycka till framöver, säger 20-åringen i ett uttalande.

IFK Norrköpings sportchef, Henrik Jurelius:

– Vi tackar Jesper för hans tid i IFK Norrköping och önskar honom ett stort lycka till i framtiden.

Under det gångna spelåret hoppade Lindvall in i två allsvenska matcher för IFK Norrköping.