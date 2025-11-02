Officiellt: Mjällby säkrar upp talang från IF Karlstad

Mjällby värvar Ibrahim Adewale från IF Karlstad.

Kontraktet sträcker sig över 2030.

– Han är en stor talang, säger sportchefen Hasse Larsson i ett uttalande.

Mjällby AIF har säkrat allsvenskt guld och Europaspel nästa säsong. Nu stärker de upp truppen med ett nyförvärv.

Under söndagen presenterades den 19-årige IF Karlstad-spelaren Ibrahim Adewale av Blekingeklubben. Hans position är wingback men kan även spela som anfallare. Kontraktet sträcker sig över 2030.

– Vi är väldigt glada över att Ibrahim valt att ta nästa steg i sin karriär här hos oss i Mjällby AIF. Han är en stor talang med spetskvaliteter i sin snabbhet, målfarlighet och arbetskapacitet, säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson på klubbens hemsida.

Adewale står noterad för 15 mål och sex assist på 29 tävlingsmatcher i IF Karlstad som huserar i Ettan Norra.