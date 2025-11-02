Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Officiellt: Mjällby säkrar upp talang från IF Karlstad

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Mjällby värvar Ibrahim Adewale från IF Karlstad.
Kontraktet sträcker sig över 2030.
 Han är en stor talang, säger sportchefen Hasse Larsson i ett uttalande.

Mjällby AIF har säkrat allsvenskt guld och Europaspel nästa säsong. Nu stärker de upp truppen med ett nyförvärv.

Under söndagen presenterades den 19-årige IF Karlstad-spelaren Ibrahim Adewale av Blekingeklubben. Hans position är wingback men kan även spela som anfallare. Kontraktet sträcker sig över 2030.

– Vi är väldigt glada över att Ibrahim valt att ta nästa steg i sin karriär här hos oss i Mjällby AIF. Han är en stor talang med spetskvaliteter i sin snabbhet, målfarlighet och arbetskapacitet, säger Mjällbys sportchef Hasse Larsson på klubbens hemsida.

Adewale står noterad för 15 mål och sex assist på 29 tävlingsmatcher i IF Karlstad som huserar i Ettan Norra.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt