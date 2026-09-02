Officiellt: Mjällby värvar anfallstalang

Mjällby förstärker offensiven.

Forwarden Paul Colley, 20, har anslutit till Blekingeklubben.

Foto: Mjällby AIF

Mjällby har släppt Abdoulie Manneh till belgiska Cercle Brugge. Nu ersätts forwarden av den 20-årige talangen Paul Colley.

Den gambiske anfallaren har kritat på ett låneavtal med köpoption.

– Paul är otroligt ambitiös och har stor potential. Hans fart, energi och offensiva kvaliteter gör honom till en väldigt spännande spelare att följa. Vi tror att han har alla möjligheter att fortsätta utvecklas hos oss och på sikt bli en riktig publikfavorit på Strandvallen, säger Mjällbys assisterande sportchef David Löfquist på Mjällbys hemsida.

Colley var på plats i Maif för provspel i somras och har imponerat så pass mycket att klubben nu vill behålla honom.





