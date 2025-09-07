Munir El Haddadi har gjort klart med ny klubb.

Den förre FC Barcelona-talangen flyttar till Iran.

Där har han skrivit på för Esteghlal FC.

Munir El Haddadi sågs som en mycket spännande talang i FC Barcelona när han kom från i klubben för tio år sedan.

Utvecklingen blev dock inte vad Barcelona eller yttern själv hade hoppats och sedan 2019 har han studsat runt mellan olika spanska klubbar.

Förra säsongen representerade han CD Leganés, men nu står det klart att han lämnar den spanska fotbollen.

Karriären fortsätter nämligen i iranska Esteghlal FC.

Den marockanske landslagsmannen har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2027.